Des masques offerts à tous les écoliers de Bora Bora

A Bora Bora, la solidarité tisse des liens et des tissus... Des bénévoles agiles cousent des masques pour tous les élèves de l'île même pour les enfants des écoles primaires et maternelles, qui ne sont pas à ce jour concernés par le port du masque. La précaution érigée en geste civique.

Polynésie la 1ère (MLSF), Rosanna Maihota •

©polynesie

Depuis une semaine, la présidente de l’Association Pu Turu Tama Here et les CAES s’activent sur la confection de masques en tissus qui seront offerts à tous les élèves des écoles et des établissements scolaires de l’île de Bora Bora. Une action qui fait suite aux constats effectués auprès des familles dont certaines ne peuvent s’en procurer.Consciente que seuls les élèves du second degré sont concernés par l’obligation du port du masque dans l’enceinte de l’établissement, la Présidente, Gisèle Mana, insiste sur le fait qu’il serait aussi indispensable pour ceux du premier degré. Un travail d’équipe est mené tous les matins au centre Taure’a Hau. Un bel élan de solidarité.