Christian Beslu nous a quittés

Spécialiste incontesté de la philatélie en Polynésie, collectionneur, écrivain et chroniqueur; Christian Beslu s'est éteint en France à 86 ans.

Christophe Marquand •

Flamme commémorative • ©OPT

Christian Beslu a disparu en France, à l'âge de 86 ans. Ancien technicien du CEA, il a travaillé à Moruroa de 1964 à 1996. Il est aussi et avant tout bien connu pour sa connaissance approfondie de la philatélie polynésienne qu'il a très largement contribué à promouvoir sur le plan international.Collectionneur insatiable de timbres, de cartes téléphoniques, de coquillages ... il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont "Tranches de vie à Mururoa" publié aux éditions Le motu en 2005 et surtout des deux volumes de "La philatélie à Tahiti", ouvrages de référence, publiés en 1981 et 2008 ( Edition Au vent des îles ).Christian Beslu a également écrit pour la Société des études océaniennes et pour "Tahiti Pacifique" à l'époque du regretté Alex Du Prel. Tahitiphilatélie.pf lui rend hommage en ces termes :"MAURUURU Monsieur Christian BESLUMonsieur Christian BESLU, collectionneur d'exception, conseiller et ami de la philatélie polynésienne vient de nous quitter à l'âge de 86 ans, en métropole. Il nous aura accompagné, conseillé, et inspiré durant plusieurs décennies. C'est avec beaucoup d'émotions que nous apprenons la nouvelle, et nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Il a su partager sa passion et ses savoirs pour hisser la philatélie polynésienne au plus niveau, en métropole et à l'international. Mauruuru et bon voyage Christian !"De son côté, l'office des postes a apposé une flamme commémorative lui rendant hommage sur les courriers postés dans les bureaux de Papeete et de Mahina ainsi qu'au centre philatélique du 29 au 31 juillet.