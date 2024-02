CHT : "On est dans la saturation"

L'invitée café du jeudi 22 février 2024 est Mireille Duval, secrétaire générale SPCHT & FISSAP.

Le budget de 31 milliards récemment annoncé pour le centre hospitalier ne cesse de soulever les craintes. Alors que la directrice reconnaît qu'il s'agit d'un budget de transition, les syndicats estiment qu'il manque 4 milliards pour répondre aux besoins croissants de l'établissement.

Mireille Duval, secrétaire générale du syndicat du personnel du Centre Hospitalier du Taaone, met en lumière les défis financiers et opérationnels auxquels l'établissement est confronté. Les préoccupations liées au manque de personnel, à la dégradation du matériel, et aux délais de paiement des prestataires sont problématiques. Mireille Duval souligne également la saturation de certains services et la nécessité de décentraliser.

"On est dans la saturation, notamment en cardiologie, chirurgie, neurologie, gastrologie, et médecine interne. Il faut trouver des solutions, car on ne pourra pas continuer comme ça."

