Covid 19 : université mode d'emploi

Les cours sont dispensés par Internet mais certains enseignements ont lieu sur place, les étudiants sont invités à se renseigner.

Christophe Marquand •

A compter du 2 novembre, les cours ont lieu à distance.Les emplois du temps ne changent (sauf les salles qui sont supprimées).La mention "cours en ligne - espadon.upf.pf" est ajoutée sur tous les créneaux de cours (CM, TD, TP).Connectez-vous sur espadon.upf.pf à l'heure de chaque cours et suivez les informations données par l'enseignant (par exemple : support de cours à télécharger, lien vers cours en live, lien vers cours enregistré, etc.).Du sport : pour les UECG, les PAD et les DUTDes sorties pédagogiquesDes TP Théâtre (Licence Lettres & Arts)Des TP informatiques sur logiciel accessible uniquement sur le campus (consultez votre EDT pour savoir lesquels sont concernés !)Des TP en Licences PC et SVDes TP des masters EIO et GEMITDes CC.Pour ces enseignement, le respect des gestes barrière et l'application de la jauge de 50% de la capacité d'accueil des salles concernées seront strictement respectés.Les CMLes TDLe tutoratLes TP Compétences numériques et bureautiquePour pallier les problèmes de connexion, l'accès aux postes informatiques est possible dans les salles informatiques du bâtiment B (sauf B2-3 et B2-4 réservés aux TP)au COSIPà la BUà l'ESPE (en fonction de l'emploi du temps des salles).Ces salles ont été aménagées de façon à imposer le respect des gestes barrière. Pensez à désinfecter votre poste avec le matériel mis à disposition avant et après chaque utilisation.Les étudiants sont invités à consulter régulièrement les informations publiées sur le site de l'UPF.