Commémoration de Henri Hiro : quel héritage a t-il laissé ?

Cela fait trente ans que Henri Hiro nous a quittés. Le trentième anniversaire de la disparition du poète sera célébré, mardi 10 mars, au Conservatoire artistique de la Polynésie française. Portrait d'un grand homme qui a laissé un héritage gigantesque derrière lui.

Suliane Favennec •

Quel héritage Henri Hiro a t-il laissé ?

Le programme de la soirée de commémoration

1. Extrait du film Tārava, réalisateur Henri HIRO, 1983

2. Extrait du film Oraraa âpi, vie nouvelle, réalisateur Patrick AUZEPY, 1992

3. Te reo faaara dans Penei aè, auteur Henri HIRO, nov. 1979

4. E poro ana vau i to Tahiti, Henri HIRO

5. Hiro e, 'enā atu na !- mars 1990 John MAIRAI

6. Åua i’a, auteur Henri HIRO, composition pūpū himene no Maeva, 1989 : interprétation Tahiti Choir School

7. O òe to òe rima- Henri HIRO, composition Bobby Holcomb : interprétation Teiva LC et Hitihiti HIRO

8. Pehepehe na te metua vahine i tā na tama, auteur Henri HIRO, composition Mama Penina : interprétation Associations Hauruuru et Tamarii Fanatea

9. To ù fare au, Henri HIRO

10. Une chanson pour Hiro, compositeur Bobby Holcomb : interprétation enseignants du conservatoire

11. ‘Ia ora te natura, Henri HIRO : interprétation Tuariki TEAI

12. Lecture de la plaque « Hō mai na », John MAIRAI

13. E Fero, Henri HIRO : composition et interprétation Steve ANGIA

14. Témoignage : Hitihiti HIRO

15. E Hiro iti e, auteur compositeur groupe Temaeva, Heiva 1990 : interprétation musiciens du conservatoire.



Ce mardi soir, le CAPF organise une commémoration pour les 30 ans de la disparition de Henri Hiro. Cet événement ouvert au public se déroulera sur le pae pae de l'établissement dès 18h15.Ce moment de partage retracera, à l'appui d'extraits de films, de lectures de poèmes, de chants et de 'orero, la vie d'un homme ayant profondément marqué le paysage politique, culturel et religieux du pays. A l'occasion de cette commémoration, une plaque sera installée au pavillon des arts traditionnels. Un extrait de poème de Henri Hiro y sera inscrit.Figure emblématique en Polynésie française, ce poète et militant était très impliqué dans le milieu culturel et politique. Soucieux de l’avenir de son peuple, ce grand homme souhaitait préserver son patrimoine et son identité.