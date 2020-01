Contrôles routiers du réveillon : le bilan

Une cinquantaine d’infractions a été relevée par les forces de l’ordre dans la nuit du 31 décembre 2019.

Polynésie la 1ère (MEL : IB) •

Voici le bilan :

Comme toujours pour la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre, les forces de sécurité ont déployé un important dispositif de contrôles routiers sur l’île de Tahiti et même dans les archipels éloignés.- 19 infractions relatives aux équipements de sécurité ;- 11 conduites sous l’emprise de l'alcool ;- 5 excès de vitesse ;- 5 infractions pour stupéfiants (détention ou conduite sous stupéfiant) ;- 4 défauts de permis ;- 2 pneus lisses ;- 1 non respect d’un feu rouge ;- 1 franchissement d’une ligne continue ;- 1 refus d’obtempérer.La soirée tant redoutée a donc été relativement calme sur l'île de Tahiti. En dehors des contrôles routiers, ont été recensées également quelques ivresses sur la voie publique, des bagarres sur fond d'alcool et de mauvaises chutes, mais rien de grave. À cette heure, on dénombre 2 accidents de la circulation avec des blessés légers.