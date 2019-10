Corinne Kruper remporte le concours de nouvelles de la délégation de la Polynésie

La déléguée de la Polynésie française, Caroline Tang a divulgué, jeudi à Paris, le palmarès de la troisième édition du concours de nouvelles de la Délégation de la Polynésie française. Et c’est Corinne Kupper qui l’emporte avec son oeuvre « Est… Fenua… et… Mon Amour… » .



Quatre autres auteurs ont été distingués. Sandrine-Jeanne Ferron Veillard termine deuxième avec « Un vol sans violence », suivie d’Athena Millecam autrice de « Je pars, merci », Christine Tendron est quatrième avec « Comme un tiare dans le temps » et enfin Hildegarde occupe la cinquième place pour sa nouvelle « Exode sous la bannière tricolore ».



Participation en hausse



Le thème retenu, « Je quitte mon Fenua pour la première fois » a réuni plus d’auteurs que les années passées. 27 écrivains ont participé au concours cette année, que ce soit en langue française ou en tahitien. Ils étaient 16 l’an dernier.



La lauréate aura la chance de participer au salon Lire en Polynésie, du 14 au 17 novembre prochains, à la Maison de la Culture à Papeete, grâce à un partenariat noué entre la délégation et Air Tahiti Nui.