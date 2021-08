Covid-19 - Le syndicat SNETAA-FO et le maire de Punaauia, favorables à un éventuel durcissement

Sur la question d'un durcissement des mesures sanitaires dans les prochains jours, le maire de Punaauia Simplicio Lissant et le représentant syndical SNETAA-FO Maheanuu Routhier se sont exprimés favorablement. Ils étaient en radio avec nous ce matin.

David Chang •

Les autorités du Pays et de l'Etat ont annoncé plusieurs nouvelles mesures hier après-midi, mercredi 11 août, dans le cadre de la lutte contre la deuxième vague épidémique. Parmi elles, la mise en place d'un confinement le dimanche à Tahiti et Moorea et d'un couvre feu de 21h à 4h dans toute la Polynésie.

Parmi les premières réactions à l’annonce de ces mesures, celle de Maheanuu Routhier du syndicat SNETAA-FO. Il se dit favorable à un durcissement des mesures.

Maheanuu Routhier souhaite durcir les mesures

Le haut-commissaire s'est entretenu avec les maires hier avant de prendre la parole. Ces derniers ont souhaité tout d'abord mettre en place une « demi-mesure ». Mais si la situation s'empire, Simplicio Lissant le maire de Punaauia, est prêt à aller plus loin.