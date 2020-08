Covid-19 : les plus petits protégés à l'école

La désinfection appartient à l'arsenal de lutte contre la présence éventuelle du virus. Dans une école de Punaauia, des enfants ont fait leur rentrée section par section, âge par âge. Depuis le 1er jour d'école, gestes barrières et dialogue avec les parents sont quotidiennement respectés



Chaque jour depuis la rentrée, les enfants de l'école maternelle d'Amahi, à Punaauia, sont accueillis à la sortie du bus scolaire avec masque pour les parents et lavage des mains obligatoires. Ici, la direction et le personnel enseignant ont souhaité mettre en place une rentrée par section et âge par âge. Depuis le premier jour d'école, gestes barrières et dialogue avec les parents sont quotidiennement respectés."Rester transparent, avoir confiance aux parents... Ca ne peut marcher que comme ça. Le Covid est là, on doit faire avec. Prenons donc les mesures, respectons-nous et respectons les enfants qui entrent dans l'école", souligne Maina Ariiotima, directrice de l'école.Une politique de transparence et de prévention que la mairie accompagne. Depuis mars déjà, des distributeurs de gel hydroalcoolique et un marquage au sol ont été installés. Les enseignants et taties sont de surcroît aidés à chaque récréation et les après-midi par du personnel de la commune, comme l'explique Jean-Pierre Ching, adjoint au maire de Punaauia en charge de l'éducation.Si un cas de Covid-19 devait être confirmé, la décision de fermer la classe ou l’école revient aux responsables de l’établissement, en collaboration avec la circonscription pédagogique, la mairie, le bureau de veille sanitaire et la DGEE.