Vendredi, cela fera 12 ans qu'un Twin otter de la compagnie Air Moorea s'est abîmé en mer au large de Temae peu après le décollage. En mémoire des 20 victimes, une messe sera célébrée au point de vue To'atea de Moorea, et une gerbe de fleurs sera déposée au pied de la stèle commémorative.

Le Maire de la commune de Moorea-Maiao, Evans Haumani, et le conseil municipal invitent les familles et amis à se joindre à eux afin de leurs rendre hommage.