Déconfinement total de la Polynésie

Ce mercredi 20 mai, le Président Edouard Fritch a annoncé la levée totale du confinement, à compter du jeudi 21 mai. Toutes les activités reprennent normalement, à l'exception de la vente d'alcool qui reste sous conditions.

Tout reprend normalement sauf la vente d'alcool

Liaisons aériennes pour relancer le tourisme

Lors d'un point presse ce mercredi 20 mai, le président Edouard Fritch a annoncé le, à partir de demain, jeudi 21 mai. "Le virus ne circule plus et tous les cas détectés sont négatifs."Lespeuvent reprendre normalement, les, la pratique deet lesToutesprochain. En attendant, les mesures mises en place restent en vigueur.Lesreprennent également normalement à compter du 4 juin. Lesera remis en place la semaine prochaine.Lesaccueillis en surnombre dans les zones de mouillage doivent continuer leur voyage.Lesreprennent leurs activités nomalement.Lessont autorisés.Seules: du lundi au jeudi jusqu'à 18h.Edouard Fritch s'est félicité d'un "retour à une vie normale. Nos efforts et sacrifices ont payé." Tout en recommandant deet la distanciation physique "jusqu'à la découverte d'un vaccin".Les liaisons aériennes domestiques reprennent le 22 mai. "Je fais appel à votre patriotisme, a déclaré Edouard Fritch, et à votre amour du Pays, à votre solidarité, envers ces petites entreprises de nos îles, y compris Tahiti." Le Président a ainsi appelé à "consommer local : consommez vos vacances dans nos îles, nos fruits, nos textiles..."5 000 emplois sont menacés dans les hôtels. Plus de 19 000 actifs seront fragilisés par "cette crise sans précédent", a annoncé le Président Edouard Fritch. Toute l'île de Bora Bora "est en souffrance [...] Notre économie dépend des marchés extérieurs : vanille, perle, tourisme, poissons..."Le tourisme international reprendra suivant: test négatif 72h avant le départ, quatorzaine sur le territoire en hébergement dédié du Pays ou à domicile selon des conditions strictes et nouveau dépistage à l'issue. Un suivi sanitaire quotidien est organisé par les services de l'Etat avec des possibilités de contrôles par les forces de l'ordre. Chaque non-respect de la quatorzaine sera sanctionné pénalement.