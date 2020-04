Des contrôles plus nombreux et plus sévères

Ayant constaté sur le terrain que les mesures de confinement ne sont pas observées avec sérieux par une partie de la population, le Haut commissaire fait passer des consignes pour intensifier les contrôles.

CM avec communiqué •

Dominique Sorain s'est rendu sur mardi 7 avril un point de contrôle de la circulation automobile et a constaté que de nombreux conducteurs ne pouvaient justifier le motif de leur déplacement. Une douzaine de contraventions ont été dressées en quelques dizaines de minutes.



Ce manque de civisme irreponsable en période de confinement pousse le Haut commissariat à durcir le ton. Il indique :



"Le nombre des personnes contaminées a significativement augmenté ces dernières 24 heures, il est plus que jamais nécessaire de respecter le confinement décidé le 20 mars dernier pour protéger des vies.



Le Haut-Commissaire a donné des consignes fermes aux forces de l’ordre pour renforcer les contrôles et leur fréquence.



Dominique Sorain s’est rendu à 14h au rond-point situé près du magasin Carrefour de Faa’a, A’uae où les gendarmes avaient dressé 12 contraventions en moins de 35 minutes.



Le Haut-commissaire s’est ensuite déplacé à un deuxième point de contrôle tenu par la Police nationale à l’entrée ouest de Papeete sur le front de mer.



A cette occasion, le Haut-Commissaire a rappelé que « … le confinement est toujours en vigueur et qu'au-delà de la peur du gendarme ou du policier, il est essentiel que chacun fasse preuve de responsabilité collective, pour se protéger et protéger les autres, il ne faut pas sortir de chez soi car le virus circule lorsque nous circulons. Se confiner, ce n'est pas facile, c'est compliqué mais c'est un geste citoyen, un geste responsable et surtout un geste collectif… »



Le respect des restrictions de circulation est l’affaire de tous, il s’agit pour chacun de se protéger et protéger les autres contre l’épidémie de coronavirus en limitant strictement ses déplacements et ses contacts."