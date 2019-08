Trois ans de prison avec sursis pour avoir tué un chien (màj)

Deux ans de prison et 3.6 millions cfp d'amende

Deux hommes comparaissaient jeudi 29 août devant le tribunal correctionnel de Papeete, ils étaient soupçonnés d'être à l'origine d'actes de violence sur animaux.Il leur était reproché d'avoir abattu un chien, de l'avoir dépecé puis mangé.Le procès fait suite à la plainte déposée par le SPAP, le Service Protection des Animaux de Polynésie , suite à la publication d'une photo sur Facebook le 23 septembre 2017. Le cliché montrait deux hommes derrière le cadavre d'un chien pendu et dépecé.Fait rare, la très médiatique association métropolitaine Stéphane Lamart, spécialisée depuis 20 ans dans la défense des animaux, s'est portée partie civile. Elle a été sollicitée par l’ARPAP, l’Alliance pour le Respect et la Protection des Animaux de Polynésie et a dépéché sur place l'avocat parisien Me Patrice Grillon.La loi du 28 janvier 2015 reconnaît que les animaux sont « des êtres vivants et sensibles » et ne sont donc plus considérés « comme des meubles ».Le code pénal prévoit en cas de maltraitance animale jusqu'à deux ans d’emprisonnement et 3.6 millions cfp d’amende.Chaque année au fenua, la justice traite de 30 à 40 affaires de cruauté envers des animaux.