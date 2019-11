Deux jeunes condamnés pour vol

Jeudi 7 novembre, une affaire banale a été jugée en comparution immédiate. Banale certes mais révélatrice d’un phénomène. Celle du désoeuvrement qui pousse les jeunes vers la drogue ou l’alcool, quel que soit leur milieu social.

Polynésie la 1ère (MLSF), Florence O Kelly et Marcel Bonno •

Il s'agit d'un vol commis, dimanche dernier, au supermarché Vénustar à Mahina. Deux hommes de 22 et 25 ans ont cassé le cadenas de l'entrepôt du magasin. Ils ont volé de la bière , du savon et du déodorant. Reconnus par les mutoi qui avaient visionné les images des caméras de survaillance, ils ont été arrêtés dans l'après-midi. Le premier a écopé de 6 mois de prison et de 2 ans de mise à l'épreuve et le second, récidiviste, est parti en prison pour 6 mois ferme."Il faut qu'il soit encadré car le papa et la maman sont dépassés. Il faut qu'il y ait une tierce autorité qui intervienne et serre les boulons", explique Maitre Céran -Jérusalemy qui évoque le cas du plus jeune des deux hommes. Un gamin décrit par le procureur comme "triste et perdu".