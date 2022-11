Disparitions à Papenoo: 6 jours après, les recherches continuent

Les recherches se poursuivent, à Papenoo, pour tenter de retrouver les 3 enfants et la femme enceinte portés disparus depuis dimanche dernier. Aujourd’hui, elles se sont concentrées sur le littoral et en mer avec encore de nombreux volontaires venus prêter main forte, malgré la météo capricieuse. Mais les secours passent également beaucoup de temps pour ce qu’ils appellent des « levées de doute ». Aucune piste n’est écartée.

6ème jour de recherche et toujours rien. 4 victimes restent introuvables, bien qu'une centaine de personnes soient encore mobilisées aujourd'hui. Gendarmes, réservistes et bénévoles, ce sont répartis en groupe pour ratisser le littoral. De l'embouchure de Papenoo jusqu'à la pointe Vénus, et même jusqu'à la plage Haapoponi, à Tiarei, les petites équipes de volontaires, encadrés par les gendarmes et les secouristes, scrutent le rivage, inspectent les rochers. Au large, plongeurs et bateaux surveillent la mer. Aucune piste n’est écartée. Des kilomètres de plages sont passés au peigne fin.

Mais aucun signe de la jeune femme et des 3 enfants emportés par la rivière en crue dimanche 6 novembre. La famille comme les bénévoles ne perdent pas espoir. Trois fois par jour, les recherches s’organisent à l’entrée de la vallée. Et tout autour, les rumeurs sont aussi fortes que l’émotion. Les secouristes procèdent à chaque fois à ce qu’ils appellent des « levées de doutes ».

Les recherches devraient continuer demain, en attendant, l'accès à la vallée de la Papenoo reste fermé à tous.