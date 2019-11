Mardi 5 novembre 2019, s'ouvre le procès de Wilfrid Atapo, alias DJ Fred, devant le tribunal correctionnel de Papeete pour corruption de mineurs et détention d'images à caractère pornographique de mineurs.

"Je reconnais l’ensemble des faits" a déclaré DJ Fred .

DJ Fred encourt 20 ans de prison pour corruption de mineurs

Grand consommateur de vidéos pédopornographiques,, après avoir corrompu leurs propriétaires. Des mineurs dontPar une succession de mensonges, de manipulations, et de menace,se sont pris en photo nus et se sont mis en scène dans des vidéos les montrant entrain de se masturber. Les victimes, une fois prise au piège ne pouvaient plus sortir de l’engrenage.Des conséquences dramatiques pour ces mineurs qui développent à présent des problèmes de confiance, avec eux-mêmes, et avec les autres. Beaucoup n’ont plus d’amis et certains sont allés jusqu’à se mutiler., DJ Fred avait. Condamné à deux ans avec sursis et 500.000F d’amende en 2015,