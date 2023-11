Ce documentaire France 2 est à voir en avant-première sur le site france.tv.

Polynésie la 1ère (IB) •

Il fait état d'un fléau en constante progression en Polynésie : les violences intrafamiliales. C'est au sein même des familles que l'on court le plus de risques. Or, dans l'intimité d'un foyer, la violence peine souvent à se laisser observer. Le récit poignant des victimes permet d'en déchiffrer les contours et les absurdités. Engagées corps et âme dans la lutte contre ces violences, quatre professionnelles de la justice, de la police et du social invitent à les suivre au plus près de leurs actions sur le terrain, pour mieux appréhender la complexité de ce fait sociétal malheureusement encore tapu au fenua.

Déconseillé aux moins de 10 ans.

{DOC} Entendez-moi, violences intra-familiales en Polynésie • ©13 prods