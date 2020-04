Cagnottes sur internet ou dons en nature viennent compléter les aides officielles.



Webmaster •

Dons alimentaires : les mairies aussi

Les initiatives publiques ou privées pour venir en aide aux plus démunis durement secoués par la crise liée au coronavirus se multiplient. La collecte et la distribution des dons alimentaires continuent dans les communes. De nombreuses mairies de Polynésie tendent la main aux plus fragiles en complément des aides du pays. Les consommateurs sont invités à remplir des caddies mis à leur disposition devant les supermarchés. Leur contenu est ensuite distribué aux plus modestes. Philip Schyle, maire d’Arue confirme la prise en charge de 80 familles dans sa commune.