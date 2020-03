Epidémie de Covid-19 : aménagement du calendrier des concours

En raison de l'épidémie de Coronavirus, le vice-rectorat a revu le calendrier des examens et concours nationaux prévus. Les concours de recrutement de l’Éducation nationale devraient avoir lieu, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, entre juin et juillet.

Communiqué •

Les épreuves des examens et des concours nationaux qui n’ont pas pu se tenir ou qui doivent se tenir dans les prochaines semaines seront reprogrammés à une date ultérieure.Les concours de recrutement de l’Éducation nationale devraient avoir lieu, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, entre juin et juillet. Ils feront l’objet d’une communication spécifique dans les prochains jours.Par ailleurs, les mesures de report des épreuves des concours nationaux de recrutement s’étendent localement aux concours académiques et déconcentrés suivants :- les concours interne et externe de recrutement de professeurs des écoles du corps de l’État créé pour la Polynésie française (CRPE-Pf) ;- les concours interne et externe de recrutement d’adjoints administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (ADJAENES) organisés dans le cadre des concours communs interministériels pour le recrutement dans le deuxième grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie C ;- les concours interne et externe de recrutement de secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES) organisés dans le cadre des concours communs interministériels pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;- le concours unique de recrutement d’infirmier(e) de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (INFENES) ;Par conséquent, toutes les convocations initiales des candidats aux épreuves écrites d’admissibilité (organisées en Polynésie française) et aux épreuves orales d’admission (en Polynésie française comme en France métropolitaine) sontDès que la situation le permettra et que les modalités de reprogrammation des épreuves seront connues, celles-ci seront relayées sur le site www.monvr.pf . Les candidats concernés seront par ailleurs informés individuellement par mail.