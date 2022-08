Eric Spitz, est nommé Haut-Commissaire de la République en Polynésie

Après la Guyane, la Drôme et les Pyrénées-Atlantiques, Eric Spitz revient dans les outremer en Polynésie.

HY avec Services de l'Etat •

Eric Spitz, est né le 4 décembre 1963 à Strasbourg (Bas-Rhin). Il est diplômé de l'Institut d’études politiques à Strasbourg où il obtient une Licence en droit et une Maîtrise de sciences politiques il poursuit ensuite à l'Institut des hautes études européennes où il obtient un D.E.A. d’histoire, avant de rentrer à l'ENA, l'Ecole nationale d’administration dans la Promotion Cyrano de Bergerac (1997-1999) avec notamment Chantal Jouanno ex-Ministre des Sports sous Sarkozy entre 2010 et 2011.

Il est Officier de la Légion d’Honneur, Chevalier de la Légion d’Honneur et Chevalier de l'Ordre national du mérite ainsi que Chevalier des palmes académiques.

En février 2001 il est directeur de cabinet haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie puis en novembre 2003 devient Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse. En juin 2006, il est Secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loir, avant d'être au poste de Secrétaire général du haut-commissariat de la Polynésie française en juin 2008 sous Adolfe Colrat.

Il devient août 2010 Secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Midi–Pyrénées en puis en octobre 2011 Secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis avant d'être nommé pour la première fois Haut-Commissaire en outremer en juin 2013 en Guyane.

La ministre de la Justice Christiane Taubira et le préfet Eric Spitz • ©guyane 1ère

En janvier 2016 il poursuit comme préfet de la Drôme, avant d'être nommé à préfet des Pyrénées-Atlantiques où il était en poste jusqu'aujourd'hui.

(Source Services de l'Etat dans les Pyrénnées Atlantiques)