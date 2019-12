Voilà dix ans que les « femmes au-delà des mers » se réunissent pour promouvoir la condition féminine.



Webmaster •

Les femmes d’outremer et le matrimoine

La femme était à l'honneur dans les salons du Sénat à Paris à l’occasion du 10e anniversaire de l'association « femmes au-delà des mers ». Intellectuelles ou politiques, les femmes représentant les outremers se sont interrogées et ont débattu autour de la question du "matrimoine", une valeur depuis toujours bien présente dans les dom tom mais délaissée au profit d’un mode de pensée et d’organisation de la société tourné vers une vision unique et réductrice : le patriarcat.Karine Zabulon, Philippe Hernando et Jean-Louis Cesco :