Fêtes des mères - Comment est votre maman ?

DC •

Comment est votre maman ? Ou bien dans l'autre sens pour les mamans : comment vos enfants vous décrivent-ils ? En ce jour de fête des mères beaucoup étaient au centre ville de Papeete pour encore trouver le cadeau idéal pour leur chère maman. Une fête commerciale pour certains, une occasion de plus de prouver son amour pour d'autres.

Car toutes les mamans méritent de l'amour, et ce sont les passants qui nous rappellent que toutes les mamans sont différentes : « Ma mère, quand elle se met en colère elle ressemble à cruella », peut-on entendre ou encore une jeune fille reconnaissante : « Elle nous a tout donné, elle nous soutient dans tout ce qu'on fait et je la remercie du plus profond de mon coeur ».

Des mamans qui ont aussi du talent : « Ma maman elle cuisine très bien, j'adore sa cuisine ».

Les propos sont recueillis par Titaua Doom.