France Télévisions rend hommage lundi à Samuel Paty

France Télévisions prévoit, comme Radio France, une programmation spéciale lundi 2 novembre, jour de la rentrée scolaire en France, en hommage à l'enseignant Samuel Paty assassiné il y a deux semaines.

AFP/CM •

France 2, France 4 et France 5 proposeront des émissions spéciales et soirées thématiques.France 4 diffusera notamment une soirée thématique sur la mission d'enseigner, présentée par Leïla Kaddour, avec la diffusion de deux documentaires mettant en lumière des parcours et des portraits d'enseignants.Outre les édition spéciales sur la chaîne, Franceinfo proposera sur le web un ensemble de contenus pédagogiques, notamment sur l'histoire des caricatures et la laïcité.Dès ce week-end, le site publiera des contenus pour conseiller les parents avant la rentrée pour qu'ils sachent comment parler de l'attentat et des caricatures tout en donnant la parole aux professeurs des écoles et des collèges ou lycées pour savoir comment ils appréhendent la rentrée.Enfin, la plateforme éducative Lumni proposera une offre de contenus et de ressources d'accompagnement pour aider enseignants, parents et enfants à échanger sur les thèmes de la liberté d'expression, de la laïcité et du terrorisme.Le documentaire "C'est dur d’être aimé par des cons" (2008), qui suit le procès de Charlie Hebdo de 2007, poursuivi pour avoir reproduit les douze caricatures danoises de Mahomet, sera également disponible sur Lumni à partir du 9 novembre.