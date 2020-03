Des patrouilles circulent pour inviter la population à demeurer chez elle.

Aux Gambier les consignes de confinement sont respectées

Aux Gambier, à Rikitea, les agents de la commune et quelques bénévoles font de la prévention auprès des 1048 habitants de l'île.Comme partout en Polynésie française, les rassemblements ne sont plus autorisés et la population est invitée à rester confinée. Certains habitants ont même fait le choix de s'isoler sur les motu.Les gendarmes et la police municipale patrouillent la nuit pour vérifier que les habitants ne sortent pas. Le quai est désormais vide et c'est la mairie qui se charge de livrer les colis ainsi que les marchandises.Firmin Paea Mara, secrétaire général de la commune de Rikitea répond à notre correspondant Heifara Schwarz :