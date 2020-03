Le Haut-Commissariat publie la liste des candidats pour les municipales

143 listes et 581 candidatures individuelles: le Haut-Commissaire de la République a fixé par arrêté ce samedi les listes de candidats pour le premier tour des élections municipales en Polynésie française du dimanche 15 mars 2020.

P1ère avec communiqué •

Deux jours après la clôture du dépôt des listes, jeudi 27 février, le Haut-commissariat a publié ce samedi l'arrêté qui fixe les listes de candidats pour le premier tour des élections municipales en Polynésie française du dimanche 15 mars 2020. 143 listes et 581 candidatures individuelles (dans les communes de moins de 1000 habitants) ont été validées.Les voici :

Communes de 1000 habitants et plus composées de communes associées

Communes de 1000 habitants et plus sans communes associées

Communes de moins de 1000 habitants

Communes de 1000 habitants et plus : Scrutin de liste à deux tours. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Communes de 1000 habitants et plus, composées de communes associées: Scrutin de liste à deux tours. La liste, unique pour toute la commune, est constituée d’autant de sections qu’il y a de communes associées, et composée, alternativement d’un candidat de chaque sexe, au sein de chaque section. Communes de moins de 1 000 habitants, composées ou non de communes associées: Scrutin majoritaire plurinominal à deux tours

Depuis la modification du code électoral du 5 décembre 2016, les sièges par commune associée sont désormais répartis de manière proportionnelle, en fonction de la population municipale, et avec l’application de la règle de répartition à la plus forte moyenne.Autre nouveauté introduite par la loi: toutes les communes de 1 000 habitants et plus, composées de communes associées, auront désormais un mode de scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour l’ensemble de la commune. Les modes de scrutin pour les prochaines élections municipales sont les suivants: