Henriette Kamia reçoit la médaille d'officier dans l’Ordre de la Légion d’honneur

Après Irène Degage, une autre dame connue pour son dévouement a été distinguée, vendredi. Henriette Kamia, présidente de l’association Huma Mero et de la fédération Te niu o te humaa été élevée au grade d'officier dans l’Ordre de la Légion d’honneur.

ET avec communiqué HC •

Hier, vendredi 7 janvier 2022, le haut-commissaire Dominique SORAIN a remis la médaille d’officier dans l’Ordre de la Légion d’honneur à Henriette KAMIA, présidente de l’association Huma Mero et de la fédération Te niu o te huma.

Très engagée pour la reconnaissance des personnes porteuses de handicaps, Henriette KAMIA s’investit depuis 1987 en prenant les rênes de l’association Taatira Huma Mero. Cette association vient en aide aux personnes handicapées en les soutenant dans leurs démarches administratives, de recherche d’un logement, dans l’orientation d’un cursus scolaire adapté, pour trouver un emploi, pour leur faciliter transport et déplacements.

Son parcours est reconnu depuis de nombreuses années puisque Henriette KAMIA a reçu deux décorations officielles françaises. La médaille d’or de la jeunesse et des sports lui a été décernée en 2013 et s’illustre dans ses fonctions de vice-présidente du comité olympique de Polynésie française. Et elle a été faite Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur en 2010.

Engagement remarquable

"Depuis des années vous travaillez pour que la société considère mieux les personnes handicapées car celles-ci sont hélas encore trop souvent négligées. Vous vous investissez sans cesse pour changer les choses et éveiller les consciences face au handicap", a déclaré vendredi le haut-commissaire pour honorer l’engagement remarquable d'Henriette KAMIA en faveur des droits des personnes porteuses de handicaps.

Sa force de caractère n’est plus à démontrer. Henriette KAMIA est un exemple de réussite pour tous et son parcours force l’admiration.