Tour d’horizon de ce premier jour de classe à Bora Bora, Raiatea et Hiva Oa .

Webmaster •

L’heure de la rentrée a sonné

Après une absence particulièrement longue pour cause de confinement et de fin d’année scolaire chaotique, élèves et professeurs ont retrouvé mardi 11 août le chemin de l’école, des collèges et des lycées. La rentrée s’est effectuée sans encombre en dépit des nouvelles règles sanitaires imposées à tous en raison de la pandémie. Le port du masque est désormais obligatoire pour tous les personnels enseignants et administratifs mais aussi pour tous les élèves à partir des classes de 6e. La distanciation sociale n’est pas imposée mais des règles de bon sens sont mises en œuvre dans tous les établissements.