Huahine prépare son mini Heiva

La fête démarre dans quelques jours, à Parea, à Huahine. Les festivités du mini heiva démarrent dimanche 15 décembre à 16h00 et se clôtureront le 19 décembre prochain.

Polynésie la 1ère •

Le mini heiva de Huahine a vu le jour en 2015. Une première édition qui avait été un succès.La manifestation attire la foule et les participants sont toujours plus nombreux.. On retrouve bien sûr le traditionnel défilé des chars fleuris mais aussi un certain nombre de concours en tout genre. Les visiteurs pourront ainsi s'amuser et découvrir le tressage de bambous, prendre part au concours de pêche ou de danse et de chant.Chacun représentant son quartier respectif.Le comité organisateur laisse libre cours à l'imagination de la population pour décorer son véhicule.Découvrez le programme complet :

Programme Mini Heiva Huahine