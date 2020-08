Retour en 1998 pour la rentrée scolaire à Huahine. Une rentrée spéciale, puisqu'elle a eu lieu après le passage du cyclone Allan.

Polynésie la 1ère •

Notre rubrique fenua d'antan était consacrée hier soir à la rentrée scolaire, la rentrée scolaire de 1998. Et on met le cap sur Huahine. A l'époque, le cyclone Allan avait touché la Polynésie, et le retour à l'école primaire était donc un peu particulier. Reportage de Caroline Jouret et Jacques Damour...