Jeudi, découvrez les métiers de la défense et de la sécurité à Moorea !

"Les forces armées débarquent à Moorea", ce sera jeudi afin de présenter aux jeunes gens et filles de l'île soeur les possibilités de faire carrière dans l'armée ou dans les métiers liés à la sécurité. Une opportunité pour ces jeunes de prendre en main leur avenir autrement.

"À la suite de plusieurs sollicitations et des rencontres avec le RSMA, la Légion étrangère, la gendarmerie nationale, il a été constaté un fort intérêt et une participation importante des jeunes de Moorea pour faire carrière dans l’armée ou dans les métiers liés à la sécurité. Au vu de cet engouement, la commune de Moorea-Maiao, en collaboration avec le contrat de ville, organise deux opérations phares :



- Une journée de découverte des métiers des forces armées le jeudi 22 juillet 2021 de 8h00 à 15h00 sur le site communal de Vaiare (en face du magasin Champion), avec la participation du RSMA, CIRFA, la Légion étrangère, la gendarmerie nationale, la DSP / Cadets de la République, CIRFA marine CIRFA air, l'armée de terre, la police municipale, la DPDJ, le JRCC, les Jeunes sapeurs pompiers.



- Une visite d’immersion dans les métiers de l’armée à Tahiti « 1 jour 1 métier militaire », entre le 26 juillet et la mi-septembre 2021 (5 jours). Les jeunes qui souhaitent participer à ces journées d’immersion devront s’inscrire lors de la JPO du 22 juillet 2021.

Les objectifs :

▪ Développer l’engagement solidaire à travers l’employabilité dans les forces armées et développer la cohésion sociale à travers les valeurs de ces métiers.

▪ Permettre à nos jeunes de bénéficier d’informations et d’une sensibilisation aux enjeux de la défense et de ses métiers.

©Commune Moorea



A noter que la commune de Moorea met à disposition des bus pour venir sur site.

Pour plus de renseignements : Amatea Arapari (40 55 08 36)"