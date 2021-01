L'affaire Temaru-Leroy enfin jugée à Nouméa

LGT avec NC 1ère •

Après plusieurs renvois, l'affaire opposant le leader indépendantiste, Oscar Temaru, au procureur de la République en Polynésie, Hervé Leroy, a été jugée ce mardi 19 janvier, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie).

En raison de la fermeture des frontières de la Nouvelle-Calédonie, l'avocat d'Oscar Temaru n'a pas pu se rendre sur place. Le maire de Faa'a était donc représenté par des correspondants.

Le délibéré sera rendu le 12 février prochain.

Atteinte supposée à la présomption d'innocence

Pour rappel, Oscar Temaru avait été condamné en septembre 2019 à six mois de prison avec sursis et 5 millions Fcp d'amende dans l’affaire Radio Tefana, dans laquelle il lui était reproché d’avoir fait financer par sa commune cette radio jugée acquise à ses idées politiques. Un procès en appel est en cours.



Oscar Temaru estime donc que le présenter comme un « condamné », sans mentionner ses voies de recours, comme l'avait alors fait le procureur Hervé Leroy dans un communiqué, est une atteinte à la présomption d'innocence.



Afin de juger cette affaire de manière impartiale, celle-ci avait été dépaysée vers la juridiction la plus proche : Nouméa.