L'invité café : Manate Vivish - 07/10/2022

L'invité café du vendredi 07 octobre 2022 est Manate Vivish, directeur général d'Air Tahiti.

Polynésie la 1ère (MEL : IB) •

Air Tahiti a le sourire avec des résultats, cette année, qui rattrapent ceux d'avant la crise covid.

À tel point que la compagnie envisage de franchir la barre du million de passagers transportés en un an l’année prochaine. Et ils seront plus de 900 000 cette année. Actuellement, la compagnie lance une opération séduction - officiellement pour fêter ses 65 ans, mais sans doute aussi pour contrer son premier concurrent "Air Moana", qui arrive prochainement - en présentant de nouvelles offres, de nouveaux sièges, plus de fret , un nouvel ATR... et promet également de véritables "baisses de tarifs sur les vols", assure Manate Vivish.

Manate Vivish est interrogé en français par Ibrahim Ahmed Hazi :

Manate Vivish est interrogé en tahitien par Carlos Natua :