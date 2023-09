L'invité café : Monak & Julien Gué - 08/09/2023

Les invités café du vendredi 8 septembre 2023 sont Monak, autrice du roman "Le Sang du Corail" et Julien Gué, responsable du casting pour le projet cinématographique inspiré de ce roman.

Polynésie la 1ère (MEL : IB) •

Un projet cinématographique inspiré du roman "Le Sang du Corail", écrit par Monak et paru en 2022, met en lumière la vie à la fois unique et tristement banale, partagée et tellement complexe d'un raerae en Polynésie française. Le récit s'articule autour des défis auxquels sont confrontées les personnes transgenres, notamment le rejet familial et la discrimination. Le film vise à témoigner de cette lutte. Le casting, orchestré par Julien Gué, vise à donner une représentation authentique des personnages locaux. La sortie du film est prévue pour fin 2025 ou début 2026. Les créateurs espèrent que ce projet marquera une avancée dans la perception de la diversité et de l'acceptation en Polynésie.

Monak & Julien Gué sont interrogés par Ibrahim Ahmed Hazi :