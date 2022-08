L'invité café : Olivier Solari - 26/08/2022

L'invité café du vendredi 26 août 2022 est Olivier Solari, directeur de l'agence 'Ōpua (Agence d'Aménagement et de Développement Durable des Territoires de la Polynésie française).

Polynésie la 1ère (IB) •

Comment aménager les littoraux en les préservant ? Pour tenter de répondre à cette question, l'invité café de la matinale était Olivier Solari, directeur de l'agence 'Ōpua (Agence d'Aménagement et de Développement Durable des Territoires de la Polynésie française). Cette agence, créée en 2020, assure le suivi et la mise en œuvre du schéma d’aménagement général, son adaptation et son appropriation par les communes.

Olivier Solari est interrogé en direct par Ibrahim Ahmed Azi :