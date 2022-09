L'invitée café : Liliane Vallois - 13/09/2022

L'invitée café du mardi 13 septembre 2022 est Liliane Vallois, directrice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse en Polynésie.

La Protection Judiciaire de la Jeunesse en Polynésie développe des dispositifs pour accompagner les mineurs délinquants et veille à les diffuser dans tous les archipels de la Polynésie. Liliane Vallois, directrice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse en Polynésie, est revenue ce matin sur les différentes missions « justice de proximité ».

Leur objectif principal, ? "Progresser sur l‘accès à l’information et aux droits". Se déplacent en effet avec la PJJ le Fare Tama Hau et le Centre d’Information du Droit des Familles. La PJJ entend rassurer sur les missions qui sont les siennes, et sont avant tout de protéger et d'éduquer les mineurs en difficulté.

Le dépôt de plainte n’est pas une vengeance. Il s'agit de mobiliser à un moment donné la réponse qui est adaptée. Quand un jeune franchit une limite, il faut lui signifier, car sinon il grandit dans l’idée que c’est possible. (…) Il faut dédramatiser le recours à la justice. Liliane Vallois

Liliane Vallois est interrogée en direct par Ibrahim Ahmed Azi :