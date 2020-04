La commune de Punaauia offre des masques aux quartiers prioritaires

Ce samedi 18 avril, la commune de Punaauia a distribué des masques en tissu aux habitants des quartiers prioritaires de la commune. Ils ont été cousus bénévolement par des couturières.

LGT •

Dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux, la ville de Punaauia (Tahiti) félicite les couturières mobilisées : "Nos couturières de Punaauia travaillent à une vitesse folle !"



Ce samedi 18 avril, la commune a déjà livré gratuitement une partie des masques en tissu commandés, dans les quartiers sociaux de Puna Nui et Puna Iti.

La production se poursuit. D’autres distributions seront organisées dans les prochains jours.



Pour rappel, le masque en tissu est "inefficace" pour certains spécialistes, "mieux que rien" pour d'autres. Personne n'a pu tester son imperméabilité.

Le masque (quel qu'il soit) doit recouvrir à la fois le nez et le menton. Il faut bien se laver les mains avant de le mettre et après l'avoir retiré. Pour le retirer, il ne faut pas toucher le masque et seulement manipuler les élastiques.

Il est conseillé de laver les masques en tissu chaque jour à 60° ou de les stériliser si possible.