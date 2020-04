La continuité pédagogique c'est aussi sur Polynésie La 1ère

Afin d'accompagner les éleves du fenua, Polynésie la 1ère propose chaque jour de la semaine des programmes éducatifs pour les aider durant le confinement et palier au décrochage scolaire. Du lundi au dimanche, découvrez des modules, allant du primaire au lycée, en télé et sur notre site.

La maison Lumni

Le programme de la semaine

Apprentissage du Français (30’)

Apprentissage des Mathématiques (30’)

Français, Mathématiques, Histoire, Géographie, Anglais, Philosophie (60’)

Apprentissage de la lecture (30’)

Apprentissage des Mathématiques (30’)

Apprentissage du Français (30’)

Apprentissage des Mathématiques (30’)

Français, Mathématiques, Histoire, Géographie, Anglais, Philosophie (60’)

Top classe

Tout au long de la journée, en partenariat avec le ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse, La Maison Lumni propose depuis un plateau recréant un salon disposant d'un tableau interactif, un cours filmé pour réviser les notions fondamentales de maths et de français pour les primaires et collèges et des cours d'une heure pour réviser le programme de français, maths, anglais, histoire-géographie, sciences physiques et sciences naturelles pour les lycées.



Une sélection de programmes éducatifs et amusants proposés par la DGEE (Direction Générale de l'Education et des Enseignements).



Le principe de "Top Classe" : questionner la jeunesse polynésienne sur des thèmes divers et variés.

Philosophie, actualité, politique, éducation, science, art, sport, traditions ou environnement, ce sont 60 épisodes qui seront proposés pour parfaire la culture générale de nos enfants, tout en les amusant.

Kid reporters



Les Kidreporters, ce sont des reportages réalisés par les enfants sur de nombreux sujets : environnement, sciences, sport, découverte des métiers...



L'objectif est de permettre à des enfants de réaliser des reportages et les associer de bout en bout, depuis la recherche du sujet en passant par le tournage, le montage et le mixage, leur permettre de se glisser pleinement dans la peau d'un journaliste de terrain.

Rediffusion le samedi à 11h00 en télé.

Pari Pari Fenua

Rediffusion le samedi à 11h00 en télé

Des modules éducatifs sur facebook

Pour se réapproprier les légendes polynésienne. Découvrez les visions légendaires et contemporaines des lieux emblématiques de la Polynésie.Avec poésie et modernité, Paripari fenua nous invite à mieux comprendre le contexte socioculturel de la Polynésie.Chaque jour de semaine, Polynésie La 1ère publie sur sa page facebook @polynesiela1ere, des modules éducatifs, pour passer un moment ludique tout en surfant sur la toile.