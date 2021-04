La Saga 2021 recherche des familles d'accueil

La Saga 2021 aura bien lieu du 27 juin au 1er aout à Teva i Uta. Pour cela, l'organisation a déjà recensé une quarantaine de familles d'accueil. Mais elle en recherche encore une vingtaine de plus. En contrepartie, ces familles recoivent une compensation financière.

La Saga aura bien lieu cette année du 27 juin au 1er août à Teva i Uta. 735 enfants participeront à cette opération de solidarité qui permet à des jeunes issus de familles modestes de partir malgré tout en vacances organisées sur le territoire…

Pour cela, la commune de Teva i uta cherche 60 familles d’accueil à Mataiea et Papeari. A l’heure actuelle, la commune recense 40 familles.

En contrepartie de leur accueil, les familles reçoivent une compensation, soit "1 200 cfp par jour et par enfant", explique Dayana Colombel, chargée de l’événementiel de TEVA I UTA. Et si les familles d'accueil ont déjà des enfants âgés entre 8 ans et 18 ans, ces derniers "pourront aussi profiter des activités offertes par la Saga, comme pratiquer la voile pendant au moins 1 semaine", ajoute-elle.

