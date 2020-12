"Le calendrier de l'Avent Solidaire" : une opération caritative organisée par la gendarmerie de Polynésie française

La magie de Noël a déjà commencé à opérer sur l'île de Tahiti. L'opération "Le calendrier de l'Avent Solidaire" lancée par la gendarmerie de Polynésie française, a permis de récolter de nombreuses denrées alimentaires et de les distribuer aux plus démunis.

Polynésie la 1ère ; SD •

Le 1er décembre 2020, le commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française a lancé une action caritative sur l'île de Tahiti, "le calendrier de l'Avent Solidaire". Le principe étant que chaque jour du mois de décembre, nous réservions une denrée alimentaire pour l'offrir à des familles dans le besoin.

Le 22 décembre, une collecte de dons a été effectuée au sein des différents services et unités de la Gendarmerie Nationale basée sur l'île de Tahiti. De très nombreuses denrées alimentaires, des produits d'hygiène et des jouets ont ainsi été offerts à l'association "Vahine Orama Tahiti Iti" présidée par Madame Epetahui Marie-Noelle et au service social de Mahina, en charge du secteur Mahina à Taravao.

Cet élan de solidarité obtenu auprès des militaires de la gendarmerie et de leurs familles a permis à des personnes dans le besoin d'obtenir des denrées alimentaires dans l'urgence et ainsi leur apporter chaleur et réconfort en cette fin d'année 2020 particulièrement marquée par la Covid-19