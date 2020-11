Le dispositif de solidarité destiné aux discothèques prolongé jusqu'au 30 novembre

Les demandes doivent être effectuées en ligne avant la fin du mois.

CM avec communiqué •

Les services du Haut commissariat indiquent que :"Le dispositif du volet 2 du fonds de solidarité destiné aux discothèques et autres établissements recevant du public du type P (salle de danse) est prolongé jusqu’au 30 novembre 2020.Ce dispositif spécifique à ce secteur permettra, à l’issue de l’instruction, d’allouer des aides pouvant s’élever jusqu’à 5 366 726 cfp, selon les dossiers présentés.Pour mémoire : dans le cadre de la mise en œuvre du volet 2, les dossiers doivent être déposés sur le site mes-demarches.gov.pf délai de rigueur.Pour accéder aux formulaires du fonds de solidarité se connecter sur mes-demarches.gov.pf La CCISM accompagne les entreprises et les patentés dans leurs démarches et peut être contactée au 40 47 27 60 (du lundi au jeudi 7h30-16h et le vendredi 7h30-15h)".