Le palmarès du Heiva i Paris 2020

53 artistes se sont succédés sur la scène du Casino de Paris pour la 7e édition de cet événement de danse tahitienne métropolitain.

Polynésie la 1ère (IB) •

1. Waimea TAPUTEA

2. Vailani TAMA

3. Hitirangi FAATAHE

1. Manaarii EDMUNDS

2. Teuranui DE PAUW

3. Kevin TEAUROA

1. HERE NUI (Espagne)

Here Nui, troupe espagnole, vainqueur de la catégorie Otea • ©Arnaud Aflimages pour Kearena

2. TE HEI TIARE

3. MAHAORA (Suisse)

4. PARTAGE PASSION POLYNÉSIE

1. MAHAORA

Cette 7e édition du Heiva i Paris sera très bientôt diffusée sur Polynésie la 1ère.

La finale de la 7e édition du Heiva i Paris, compliquée à organiser en raison des mesures sanitaires liées à la Covid-19, a tout de même pu se dérouler avec les restrictions imposées (réduction du nombre de spectateurs, distanciation avec sièges vides entre spectateurs, port du masque, fin du spectacle avant 22h)...Les éliminatoires se sont déroulées sur "vidéos" entre juillet et août et les finalistes ont pu s'affronter sur la scène du Casino de Paris samedi 10 octobre. Voici donc le palmarès de l'édition 2020, avec les podiums par catégorie :Le jury a regardé cette finale et délibéré en direct de Tahiti, il était composé des personnalités suivantes et dirigé par