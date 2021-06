Le top 10 des prénoms donnés en Polynésie

L'Institut a dévoilé les 10 prénoms les plus donnés en Polynésie en 2020.

Polynésie la 1ère (IB) •

L'ISPF vient de faire paraître le bilan démographique 2020 de la Polynésie française. L'occasion de connaître par ailleurs la tendance "prénoms" des Polynésiens.

Voici les 10 prénoms les plus donnés en Polynésie en 2020 , garçons et filles confondus.

©Polynésie la 1ère

Exit Marie et Jean qui étaient les prénoms plus donnés en Polynésie en 1988, comme le révèle cette étude de l'ISPF.

©ISPF

En France métropolitaine, Louise et Gabriel sont en haut du palmarès des prénoms préférés en 2020. Aux Etats-Unis, Emily, Isabella, Dakota et Timaël et Liam se disputent le podium.