Les actions solidaires de « Social Police 2000 » moins nombreuses mais maintenues

L’association « Social Police 2000 » a commencé la distribution de cadeaux aux enfants des communes d’Hitia’a O te Ra à Papara.

Chaque année, l’association « Social Police 2000 » organise une journée récréative dite « Journée du Père Noël » pour 400 enfants âgés de 5 à 9 ans, issus de milieux populaires venant de la commune de Hitia’a O te Ra à Papara.

Depuis 1988, l'Association Social Police 2000 offre deux fois par an, aux enfants vivant dans des quartiers difficiles une journée récréative.

En raison du contexte sanitaire, l’association a décidé d’annuler les rassemblements traditionnellement organisés pour les enfants (séance de cinéma, déjeuner et animations au PK 18 et la distribution des jouets à la mairie de Papeete).

©Haut commissariat

Cependant, parce que Noël est plus fort que le virus, l’association maintient la distribution des jouets et des friandises par le Père Noël dans les mairies et par quartier pour la ville de Papeete.

Ainsi, le mardi 15 décembre, les bénévoles de l’association ont débuté la distribution des cadeaux dans les mairies de Pirae à Hitia’a o Tera et poursuivront le 16 décembre de Faa’a à Papara, pour terminer le 17 décembre par un passage dans chacun des quartiers de Papeete. Le Haut-commissaire de la République et son épouse Frédérique SORAIN, le Directeur de la sécurité publique, le commissaire de police Mario BANNER et le Directeur de cabinet du Haut-commissariat, Cédric BOUET, ont tenu à accueillir les représentants de l’association qui ont, en retour, couronné les autorités.

Le Haut-commissaire a chaleureusement félicité les membres de cette association, dont Rodolphe TUTAIRI, Président de l’Association Social Police 2000, dont le dynamisme et le dévouement sont connus de tous, ainsi que les bénévoles qui contribuent à offrir aux enfants un moment de bonheur à l’occasion des fêtes de fin d’année. Le cortège chargé de la distribution des cadeaux, composé d’une dizaine de bénévoles et d’un policier National, est ensuite reparti à la rencontre des enfants pour leur souhaiter un joyeux Noël, dans le respect des gestes barrières.