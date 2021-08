Les modalités de la continuité pédagogique pendant la fermeture scolaire

Le président du Pays, Edouard Fritch a annoncé la fermeture des établissements scolaires ce vendredi 20 août. les informations sont disponibles sur le site de la DGEE.

Le Président du Pays, Edouard Fritch, a annoncé la fermeture des écoles, centres de jeunes adolescents, collèges, lycées et lycées professionnels publics et privés du lundi 23 août 2021 au dimanche 5 septembre 2021. Les élèves externes et demi-pensionnaires ne seront plus accueillis en présentiel durant cette période. Seuls les élèves internes continueront à l’être dans leurs établissements. Tous les élèves, externes, demi-pensionnaires et internes, bénéficieront d’une continuité pédagogique sous des formes diverses (par internet, par papier) pour leur permettre de poursuivre des activités scolaires et des apprentissages.

Une vidéo explicative sur la continuité pédagogique et des ressources numériques sont d’ores et déjà disponibles sur le site de la DGEE. Cette période sera aussi consacrée à renforcer la vaccination dans les établissements. Des centres éphémères seront organisés dans plusieurs établissements à Tahiti et dans

les îles. Une conférence de presse consacrée à l’Éducation est programmée le lundi 23 août à 14h.