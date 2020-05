Modification de la date des vacances scolaires du mois de mai

Christelle Lehartel présentera à l’examen du prochain Conseil des ministres une modification de la date des vacances scolaires de mai du 1er degré. Elles débuteront le samedi 9 mai (au lieu du samedi 16 mai) et se termineront le dimanche 17 mai (au lieu du dimanche 24 mai).



Afin d’éviter la propagation du Covid-19 en Polynésie, l’ensemble des écoles et CJA du premier degré ainsi que les établissements d’enseignement du second degré publics et privés de la Polynésie française ont été fermés au public à compter du lundi 6 avril.



Dans le cadre des mesures d’allègement du confinement, les écoles et établissements d’enseignement du second degré situés dans les îles Sous-le-Vent, dans les archipels des Australes, des Tuamotu, des Gambier et des Marquises ont été rouverts au public dès le lundi 20 avril. Pour les écoles et établissements scolaires des îles du Vent, ceux-ci devraient rouvrir au public dès le lundi 18 mai.



Compte tenu de la correspondance de dates entre la date de réouverture des écoles dans les îles du Vent et la date de la prochaine période de vacances scolaires du premier degré, la ministre de l’Education, de la jeunesse et des sports, Christelle Lehartel, présentera à l’examen du prochain Conseil des ministres une modification pour toute la Polynésie française de la date des vacances scolaires de mai du 1er degré qui seront ainsi avancées d’une semaine et débuteront le samedi 9 mai (au lieu du samedi 16 mai) et se termineront le dimanche 17 mai (au lieu du dimanche 24 mai).