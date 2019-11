Lutte contre les "runs" : 7 deux-roues immobilisés

Une opération de contrôle routier a été effectuée dans la nuit de samedi à dimanche à Pirae, Papeete et Faa’a. En plus des infractions diverses, les forces de l’ordre ont procédé à l’immobilisation de deux-roues dans le cadre de la lutte contre les runs.

Polynésie la 1ère (MLSF) •

©polynesie

Ces contrôles routiers, coordonnés par les forces de gendarmerie et de police, étaient principalement axés sur le contrôle des deux-roues, les infractions à la vitesse, l’alcoolémie, les stupéfiants ainsi que sur la vérification du port des équipements de sécurité. En effet, tous les comportements à risque, qui sont la principale cause des accidents, doivent être évités. Lors de cette opération, 40 infractions diverses ont été relevées par les forces de l’ordre.Par ailleurs dans le cadre de la lutte contre les "runs" les forces de l’ordre ont procédé à l’immobilisation de 7 deux-roues qui feront l’objet d’une remise en conformité, par les contrevenants, dans le cadre de la politique d’alternative aux poursuites mis en place par le procureur de la République. Une vingtaine de gendarmes étaient mobilisés pour cette opération. "On voulait faire une opération coup de poing" explique le colonel Benoit Taponat, n°2 de la gendarmerie.Le bilan de cette opération a été présenté au Haut-commissaire et au Vice-procureur. A cette occasion le représentant de l’Etat a rappelé l’importance de mettre en œuvre tous les moyens pour lutter contre les comportements à risque en particulier pour endiguer la pratique des rodéos motorisés qui mettent en danger les jeunes mais aussi les autres usagers de la route et génèrent des nuisances pour les riverains.