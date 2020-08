Samedi 08 août 2020, la Fondation Paul et Mareva Marciano a distribué 50 paniers pour les familles défavorisées. Une opération qui s'est déroulée entre Tipaerui et Punaauia pour permettre à quelques foyers de pouvoir subvenir un temps à leurs besoins.



Mareva Georges-Marciano vient en aide aux familles défavorisées

Samedi 08 août 2020, la Fondation Paul et Mareva Marciano a distribué 50 paniers, composés de denrées non périssables, pour les familles défavorisées. Une opération qui s'est déroulée entre Tipaerui et Punaauia pour permettre à quelques foyers de pouvoir subvenir un temps à leurs besoins.Par la suite, Mareva Georges-Marciano souhaite mettre en place une action pour aider ces familles à planter leurs propres potagers afin de leur donner la possibilité de se nourrir avec leurs propre légumes et acquérir ainsi une d'autosuffisance alimentaire.