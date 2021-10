L’académie marquisienne prépare un nouveau dictionnaire

Des représentants des six îles de l’archipel sont réunis toute la semaine à Nuku Hiva.

Webmaster •

Crée en 2000, l’académie marquisienne s’efforce depuis plus de vingt ans de préserver et de partager la langue marquisienne. Dans cet esprit-là, les académiciens ont ouvert l’année dernière un site Internet et une page Facebook afin de mieux vulgariser leurs travaux auprès de la population. Ils s’attèlent également depuis plusieurs mois à la réalisation d’un nouveau dictionnaire marquisien afin d’étoffer et d’actualiser la langue. A cet effet, pendant toute la semaine, les membres de l’académie marquisienne originaires des six îles de l’archipel, sont réunis à Taiohae pour une nouvelle session studieuse.