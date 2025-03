Premier mariage gay de l'Eglise Sanito : Oaoa et Franck vont se dire oui pour la vie

Oaoa et Franck sont ensemble depuis 33 ans. Après le vote en faveur du mariage pour tous chez les Sanitos, ils peuvent enfin se marier à l'Eglise. C'est une première dans une confession religieuse en Polynésie, mais surtout la concrétisation d'un rêve pour ce couple de croyants. Rencontre.

Ils descendent de leur scooter sourire aux lèvres, le cœur léger. Oaoa et Franck vont se marier après 33 ans de vie commune. "Je l'aime et aujourd'hui on veut s'unir" dit Oaoa, émue aux larmes, fleur à l'oreille. Solaire et pleine de vie, elle porte bien son surnom. Oaoa - la joie. Elle doit ouvrir la cérémonie religieuse par un chant mais elle craint d'être submergée par les émotions... Il faut dire que cet événement hautement symbolique est l'aboutissement d'une vie d'amour et de longs combats contre les préjugés. Ce samedi et pour la première fois de l'histoire en Polynésie, ce couple homosexuel va s'unir devant Dieu.

L'Église Sanito le permet depuis l'année dernière. Elle est pour l'instant la seule sur le Territoire à avoir intégré le mariage pour tous et à reconnaître que la communauté LGBT vaut autant que les autres. "Qui n'a pas besoin de se marier ? Surtout ces deux personnes qui s'aiment trop... Tant d'années et aujourd'hui il y a eu cet accès par leur paroisse qui a ouvert cette porte. Alors que moi, j'en ai vécu... En Polynésie, ce n'est pas facile d'être dans cette situation" confie Tumata Teriitahi, une amie du couple, élue à la mairie de Papara.

Oaoa et Franck accomapgné de leur ami Tumata, à droite. • ©Mereini Gamblin - Polynésie la 1ère

Le mariage est en préparation depuis au moins six mois. Franck, lui, attend ce moment depuis trois ans. Il avait déjà exprimé le vœu de se marier avec Oaoa et se réjouit de lui mettre enfin la bague au doigt. La condition pour Oaoa, c'était de pouvoir le faire à l'église, comme il est de coutume en Polynésie. Elle n'a dit oui que quand elle a su que Dieu pouvait en être témoin. "C'est une grande joie" pour Franck. Son regard en dit long sur ce qu'il éprouve pour sa femme. Il, elle, qu'importe ce qu'on dit d'Oaoa et de leur union, lui est sûr d'une chose : il l'aime, un point c'est tout. "Elle est dans mon cœur" et c'est ce qui compte pour le futur marié.

Les chaises et les tables n'attendent plus que les trois cents convives sous le fare potee de la Pointe Enrich de Papara, où se tiendront les festivités. La cérémonie religieuse, elle, est prévue à Tarona, au niveau du rond-point de la base navale samedi matin.

Le 29 mars n'a pas été choisi au hasard. Cela fera quatre ans qu'Oaoa a rejoint la communauté du Christ en se baptisant. Ce sera aussi l'occasion de célébrer les 47 ans de Franck et leurs 33 années de vie commune.