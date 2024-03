Mariage homosexuel, les églises bougent

À 24h de la Tahiti Pride Week qui sera célébrée à Papeete, les différentes confessions religieuses se positionnent sur le mariage des personnes de même sexe. Malgré l'évolution de la société, le sujet reste toujours aussi sensible.

Polynésie la 1ère (MLSF), Mélissa Chongue et Patrick Tsing Tsing •

L'amour, un sentiment pur et universel parfois mis à mal. Les personnes en couple et de même sexe le savent bien. Malgré la foi, il est aujourd’hui impossible de se marier au sein de l’Église catholique. "Pour moi personnellement, ce n'est pas bien vu car dans le Bible il est dit homme et femme, pas homme-homme ou femme-femme. Nous acceptons l'homosexualité, c'est-à-dire la personne qui est homo et non pas le couple", estime Philippe Barsinas, responsable logistique de l’église Maria no te hau.

"Moi je dis que le chemin c'est le seigneur qui nous guide (...) Donc pour moi, qu'on est le même sexe ou pas, le mariage ne me dérange pas du tout, au contraire. Chacun a le droit d'être heureux comme il est ", confie Timeri, une paroissienne de l'église.

D’une confession religieuse à une autre, les avis divergent. En novembre dernier, les fidèles de la communauté du Christ se sont réunis et ont voté au sujet du sacrement du mariage de personnes du même sexe. "Les résultats de cette conférence nous ont montré 80% de soutien avec 20% de personnes qui n'étaient pas contre mais pas tout à fait sûres. Ces 80% de personnes qui ont soutenu nous permettent aujourd'hui de préparer l'application du sacrement de mariage pour les couples de même sexe", explique Lucia Piehi, vice-présidente de l’église de la Communauté du Christ.

"Qu'importe qui tu es, que tu sois homosexuel, transgenre, une femme, un homme... Nous avons tous de la valeur et nous croyons fermement à cela", estime Elodie, paroissienne de la Communauté du Christ.

Chez les protestants, on ne se prononce pas sur la question. Pourtant certains fidèles ont bien voulu témoigner. "Je suis pour le mariage pour tous. Du moment qu'ils sont heureux dans leur vie, il n'y a pas de problème. On est personne pour juger quiconque", pense Ani Aa, paroissienne de l’Église protestante. Le mariage civil d’un couple de même sexe est instauré depuis le 17 mai 2013 en Polynésie française.